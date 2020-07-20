В Твери спасатели вызволили ребенка из закрытой квартиры
Он случайно оказался запертым на пятом этаже
Ребенок оказался заперт в квартире на пятом этаже Фото: vk.com/"ТИА Новости Твери и Тверской области" (скрин видео)
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Спасательная операция проходила в доме № 16 на бульваре Гусева в Твери 20 июля.
- Девятилетний мальчик спал дома, дверь закрылась, а отец снаружи не смог попасть в квартиру, - сообщили подробности в пресс-служб ГУ МЧС России по Тверской области.
На помощь пришли спасатели ПСЧ-1. По приставной лестнице огнеборцы поднялись в квартиру и открыли дверь.
Видео спасательной операции размещено в группе "ТИА Новости Твери и Тверской области" в соцсети.
Спасение детей в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU