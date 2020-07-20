Программу Дня города в Твери посмотрели 8000 человек
19 июля Тверь отметила 885-летие. Эпидостановка из-за коронавируса не позволила провести праздник в традиционном формате - с ярмарками, концертами и шествиями, поэтому отмечали День рождения города дистанционно.
Специально для этого юыл запущен сайт Дня города Твери - 2020. Все концерты, флешмобы и конкурсы прошли именно там.
По данным администрации Твери, трансляцию мероприятий посмотрели порядка 8000 человек из разных городов и стран мира.
В онлайн – программу вошли видеосюжеты об истории и современности Твери, поздравления, онлайн-соревнования, музыкальные концерты и многое другое.
Также в интернете был разыгран Кубок Дня города по современным танцам, запущен молодежный челледж «#ЯлюблюТверь».
Самый необычный День города завершился красочным фейерверком, который озарил небо над Тверью ровно в 22 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU