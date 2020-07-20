В Тверской области продлевают сроки господдержки для туроператоров
В регионе продлевают сроки предоставления государственных субсидий организациям занимающимся туристскими поездками для школьников. Ранее такая господдержка оказывалась туроператорам только во время «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь.
В этом году в связи с пандемией принято решение предоставлять субсидии и в период «высокого» сезона – с мая по август. Причем теперь данная поддержка будет оказываться не только в этом году, а и в двух следующих.
- Для нас это важное направление – мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области. На поддержку могут претендовать тверские компании – операторы и другие участники туристической деятельности, – сообщил губернатор Игорь Руденя.
Запрет на организацию автобусных экскурсий для школьников был снят в регионе по распоряжению губернатора с 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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