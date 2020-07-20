Учреждения исправительной системы Тверской области возобновили личный приём

20 Июль 2020 2020-07-20T17:32:58+03:00

В учреждениях системы ФСИН начали принимать граждан, но напоминают, что можно обращаться дистанционно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пропустят посетителей только при наличии маски и перчаток

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В учреждениях исправительной системы Тверской области с 20 июля 2020 года возобновлён приём граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН, посетителей будут пропускать только в масках (респираторах) и перчатках. Людей с признаками респираторного заболевания развернут обратно, лечиться. На входе каждому будут измерять температуру.

График приёма стандартный. Он опубликован на сайте ведомства.

Также в УФСИН напоминают, что по всем вопросам можно обращаться дистанционно: через интернет-приёмную или обычной почтой.

ИСТОЧНИК KP.RU