Учреждения исправительной системы Тверской области возобновили личный приём
Пропустят посетителей только при наличии маски и перчаток
В учреждениях системы ФСИН начали принимать граждан, но напоминают, что можно обращаться дистанционно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В учреждениях исправительной системы Тверской области с 20 июля 2020 года возобновлён приём граждан.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН, посетителей будут пропускать только в масках (респираторах) и перчатках. Людей с признаками респираторного заболевания развернут обратно, лечиться. На входе каждому будут измерять температуру.
График приёма стандартный. Он опубликован на сайте ведомства.
Также в УФСИН напоминают, что по всем вопросам можно обращаться дистанционно: через интернет-приёмную или обычной почтой.
ИСТОЧНИК KP.RU