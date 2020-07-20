2020-07-20T17:23:48+03:00
Происшествия

Полицейские вернули жительнице Тверской области похищенное из дома имущество

Подозреваемый в краже задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Полиция задержала подозреваемого в кражеПолиция задержала подозреваемого в кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница Бологовского района. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный, взломав замок, проник в принадлежащий ей дом и хозяйственную пристройку и похитил бытовую технику, электроинструменты и садовый инвентарь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденного.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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