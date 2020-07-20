Тверских ценителей творчества Иосифа Бродского приглашают на видеолекторий
Тверская библиотека имени Горького приглашает поклонников таланта поэта Иосифа Бродского на видеолекторий о его творчестве.
Тема лекции может показаться необычной: «Иосиф Бродский – иудей, эллин, христианин?» Читать её будет кандидат филологических наук, научный сотрудник Президентской библиотеки Ольга Гассельблат. Опираясь на языковые факты, она проведёт новый анализ известных произведений поэта.
Присоединиться к видеолекторию можно следующим образом:
- в электронном читальном зале Тверской областной научной библиотеки имени Горького (понадобится предварительно записаться по телефону: 34-32-72);
- на сайте Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание»;
- в группе VK;
- на YouTube-канале Президентской библиотеки.
Лекция состоится 22 июля в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU