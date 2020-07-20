2020-07-20T16:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Районные больницы в Тверской области начинают работать в штатном режиме

Возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Корпуса больниц, обрудованные под коронавирусные госпитали, возобновят работу в штатном режиме Фото: ПТОКорпуса больниц, обрудованные под коронавирусные госпитали, возобновят работу в штатном режиме Фото: ПТО
Изменить размер текста:

С 20 июля в штатном режиме начинают работать Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные районные больницы, а также первичное сосудистое отделение городской больницы №6 города Твери. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Напомним, круглосуточные стационары медицинских организаций были оборудованы под инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

Следующим этапом предполагается открытие травматологического корпуса тверской городской больницы №1 и главного корпуса городской больницы №6, областного лечебно-реабилитационного центра и отдельно стоящего корпуса детской областной клинической больницы.

Затем возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы.

При этом в Тверской области для лечения больных с коронавирусом зарезервированы 776 коек, оснащенных необходимым оборудованием. Граждане с подтвержденным COVID-19 будут госпитализированы в инфекционные госпитали, развернутые в неврологическом корпусе областной клинической больницы, в Калининской и Кашинской центральных районных больницах, в корпусе городской клинической больницы №6, расположенном на ул. Лукина, д. 30, и МСЧ №141 ФМБА России в Удомле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери уволили женщину-воспитателя, ударившую двухлетнего ребёнка
В Твери спасатели вызволили ребенка из закрытой квартиры
Программу Дня города в Твери посмотрели 8000 человек
В Тверской области продлевают сроки господдержки для туроператоров
Учреждения исправительной системы Тверской области возобновили личный приём
Полицейские вернули жительнице Тверской области похищенное из дома имущество
Тверских ценителей творчества Иосифа Бродского приглашают на видеолекторий
Районные больницы в Тверской области начинают работать в штатном режиме
Открытию Бурашевского путепровода в Твери помешала плохая погода
В Тверской области на интеллектуальном турнире сразятся депутаты и олимпийцы
"Дал нам дрозда": В центре "Ромашка" Тверской области новый жилец - норчонок Норик
Во всех районах Твери пройдут отключения электроэнергии
На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками
В десяти районах Тверской области выявлены случаи бешенства у животных
В Тверской области выполнили 90% из запланированных по нацпроекту дорожных работ
В Твери автоугонщик бросил машину на месте ДТП
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области
В Тверской области 53 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ
У четырех жителей Твери выявили коронавирус 20 июля
Масштабная поисковая экспедиция пройдет в Тверской области
В Тверской области подарочные наборы для новорожденных получили 7390 семей
В небе над Тверью прошли учебно-тренировочные полеты Ан-22
В Тверской области УАЗ затонул в ручье
434 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в нескольких школах Тверской области
Вертолетом санавиации доставили в Тверь пациента из Весьегонска