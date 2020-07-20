Районные больницы в Тверской области начинают работать в штатном режиме

20 Июль 2020 2020-07-20T16:51:15+03:00

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С 20 июля в штатном режиме начинают работать Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные районные больницы, а также первичное сосудистое отделение городской больницы №6 города Твери. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Напомним, круглосуточные стационары медицинских организаций были оборудованы под инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

Следующим этапом предполагается открытие травматологического корпуса тверской городской больницы №1 и главного корпуса городской больницы №6, областного лечебно-реабилитационного центра и отдельно стоящего корпуса детской областной клинической больницы.

Затем возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы.

При этом в Тверской области для лечения больных с коронавирусом зарезервированы 776 коек, оснащенных необходимым оборудованием. Граждане с подтвержденным COVID-19 будут госпитализированы в инфекционные госпитали, развернутые в неврологическом корпусе областной клинической больницы, в Калининской и Кашинской центральных районных больницах, в корпусе городской клинической больницы №6, расположенном на ул. Лукина, д. 30, и МСЧ №141 ФМБА России в Удомле.

ИСТОЧНИК KP.RU