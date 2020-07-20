2020-07-20T16:41:48+03:00
Общество

Открытию Бурашевского путепровода в Твери помешала плохая погода

В августе планируется возобновить движение автомобилей по правой стороне моста
Ольга ТРОФИМОВА
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В августе Бурашевский путепровод частично откроют для проезда Фото: администрация ТвериВ августе Бурашевский путепровод частично откроют для проезда Фото: администрация Твери
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В Твери завершаются работы по капитальному ремонту Бурашевского путепровода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонтная кампания ведется в соответствии с графиком.

Правда из-за неблагоприятной погоды сроки пришлось немного скоррректировать - сильный дождь помешал выполнить вовремя работы по заливке бетонного основания под асфальтобетонное покрытие.

- В настоящее время на правой стороне Бурашевского путепровода бетонное основание уже уложено, ведется подготовка под укладку верхнего слоя асфальта. Кроме того, установлен колесоотбойник, идет монтаж опор освещения, - пояснил заместитель Главы администрации Твери Денис Черных.

Объект будет вводиться в эксплуатацию поэтапно – сначала возобновится автомобильное движение, а затем полностью должен быть отремонтирован не только путепровод, но и тротуары, склоны и подъезды к путепроводу.

Открыть движение автомобилей по правой стороне путепровода планируется в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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