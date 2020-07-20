2020-07-20T16:22:34+03:00
Общество

В Тверской области на интеллектуальном турнире сразятся депутаты и олимпийцы

И не только они
Александр ЖМУЛИН
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Турнир пройдет на территории гольф-клуба. Фото: ПТОТурнир пройдет на территории гольф-клуба. Фото: ПТО
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26 июля в Конаковском районе на территории гольф-клуба разгорятся умственные битвы - там пройдет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

На турнир на турнир собираются приехать профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Государственной Думы РФ, различные чиновники, дипломаты, бизнесмены и даже несколько олимпийских чемпионов.

Всего в шахматы и гольф сразятся 18 команд, в каждой будет один профессионал и два любителя. На турнире также запланирован сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. Поддержку турниру оказывают Минспорт России, Минкомсвязь России, правительство Тверской области, Ассоциация гольфа России и Федерация шахмат России.

"Сильные фигуры" - еще одно интересное событие в череде мероприятий, проводящихся в Конаковском районе. По мнению губернатора Игоря Рудени, в этом муниципалитете развивается курорт мирового уровня. Там есть множество возможностей для активного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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