Во всех районах Твери пройдут отключения электроэнергии

20 Июль 2020 2020-07-20T15:41:08+03:00

Это связано с плановыми работами на сетях

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В период с 20 по 24 июля в Твери специалисты МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить плановые работы на электросетях. В связи с этим, в некоторых домах не будет света. Работы будут вестьсь в соответствии с графиком.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

21 июля

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул А Томского 12-18, п-д Б Заводской 2а-8, 1-7, ул Силикатная 3-39,4-20, п-д Р Люксембург 2 2-14, 1-15, ул Пржевальского 28-32, ул Котовского 38,40.

22 июля

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Хромова, д. 34/40-62, ул. Седова, д. 33/54-47, ул. Рубеж, д. 1/50-19, 2/52-20, 2-й п-д Седова, д. 2/48-16, 1/46-15, 17-45, 18-46, 3-й п-д Седова, д. 3-45, 4-46, ул. П. Савельевой, д. 40/34-54/33, ул. Хромова, д. 19, 21, 23 к.3, 64-78, ЦТП (ул Хромова 21).

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Хуторская 1-9,2,4, пер Ручейный 6,7, ул Дорожников 2-28,1,3б, пер Дружный 2-22, ул Стрежневая 2-48,11,13,43,31, ул Кривическая 2-42,3-41, ул Новочеркасская 10,24,28,7-29, туп Прудный 1/6,3, пер Верный 2-12,5, ул Черкасская 1- 35,2-34, ул Русская 1-3, пер Вольный 3-23,2-10, пер Согласный 15,39/21, пер Уютный 5, ул Мостоотряд 8, 13-15, пер Домашний 1-15, пер Заустьевский 8,9, пер Радостный 19, пер Чистый 17/7, ул Просторная 3-21,2-28,5, пер Добрый 3, пер Радужный 3,5.

23 июля

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Скворцова-Степанова, 9, ЦТП пер. Никитина, 10 корп.1. 10 корп.2.

24 июля

С 9:00 до 16:00 по адресам: пер Третьяковский 34-38, 35-49, п-д Добролюбова 2 2-8,1-5, п-д Добролюбова 1 2-6,1-5, пер Дурмановский 45-53,44-50, ул Белинского 91/53-137,90-96, ул Добролюбова 89/46-123, 84-130, ул Ломоносова 93/41-115, 90-126

С 9:30 до 13:00 по адресам: ул. Хрустальная, 64/66.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

21 июля

С 9:00 до 16:00 по адресам: п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39, ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28, ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29, п-д Чкалова 3 1/26-17/23, п-д Чкалова 3 2/24-18/21, п-д Чкалова 4 1/30-15/27, п-д Чкалова 4 2/28-18/25, п-т Октябрьский 32/32-38/29, п-т Октябрьский 40/42, п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32, ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31, ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36, ул Можайского 44,45,35,37,36,38, ул Матросова 44,45,37,39,36,38, п-т Октябрьский 50, ул М Расковой 11, п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40, ул Чебышева 43, 44, ул ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24, ул Чкалова 24 89105328452, ул Волоколамская 3 1/10-33/17 , ул Волоколамская 3 2/8-38/15, ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32, п-д Тупиковый 1, 3, 5/30, шос Волоколамское 12-38/15, п-д Чкалова 1 1/14-21/14, п-д Чкалова 1 2/12-24/9, п-д Чкалова 2 1/18-21/15, п-д Чкалова 2 2/16-22/13, ул Лермонтова 69 – 83, ул Лермонтова, ул Чкалова 26, ул Лермонтова 71, ул Лермонтова 73, ул Волоколамская 3 п-т Октябрьский остановка, п-т Октябрьский 85,перед тролейбусным кольцом.

23 июля

С 9:30 до 17:00 по адресам: ул. 15 лет Октября д.57/37.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

21 июля

С 9:30 до 12:00 по адресам: пр-т Волоколамский, д.47а/1, ул.Бригадная, д.1, шос.Волоколамское, д.39а, 47/51

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Республиканская, д. 9, 11, 13, ЦТП.

23 июля

С 9:00 до 16:00 по адресам: дер Борихино 1–95, 2-96, дер Деревнище 1-23, 2-50

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

21 июля

С 13:30 до 17:00 по адресам: п-д Дарвина, Дворец детей и молодежи.

24 июля

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Троицкая 2а, наб.р.Тьмаки 26,27,28.

ИСТОЧНИК KP.RU