В Тверской области выполнили 90% из запланированных по нацпроекту дорожных работ

20 Июль 2020 2020-07-20T15:12:33+03:00

Всего по нацпроекту в этом году в регионе должны отремонтировать 153,6 км автотрасс. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году уже отремонтировано 139 км автотрасс. Как сообщает областное правительство, это 90% из запланированных по нацпроекту на 2020 год дорожных работ.

Всего в 2020-м по нацпроекту в тверском регионе приведут в порядок 153,6 км автотрасс.

В Твери должны отремонтировать более 61,5 км автодорог – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

На данный момент завершены ремонты на трассах Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (25 км), Торжок - Осташков (5 км), Осташков - Селижарово – Ржев (28,4 км) и «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино (33,3 км). Работы на этих трассах ведутся в несколько этапов, начиная с 2019 года. Планируется, что в итоге эти дороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении.

Скоро должны завершить ремонт автотрассы Красномайский - Фирово. Там уже приведено в порядок 19 км из запланированных на этот год 22 км. В 2018-2019 годах было отремонтировано 34 км.

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское обновлен участок в 10 км. осталось отремонтировать еще столько же. На трассе Дубна – Кимры – Горицы обновили уже 16 км из 20 км. За два следующих года эти автодороги также будут полностью отремонтированы.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, приоритет в дорожном ремонте по нацпроекту отдан трассам, обеспечивающим доступность социальной инфраструктуры, ведущим к инвестплощадкам, а также туристическим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU