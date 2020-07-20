2020-07-20T15:12:33+03:00
Общество

В Тверской области выполнили 90% из запланированных по нацпроекту дорожных работ

Об этом сообщает правительство региона
Александр ЖМУЛИН
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Всего по нацпроекту в этом году в регионе должны отремонтировать 153,6 км автотрасс. Фото: ПТОВсего по нацпроекту в этом году в регионе должны отремонтировать 153,6 км автотрасс. Фото: ПТО
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В регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году уже отремонтировано 139 км автотрасс. Как сообщает областное правительство, это 90% из запланированных по нацпроекту на 2020 год дорожных работ.

Всего в 2020-м по нацпроекту в тверском регионе приведут в порядок 153,6 км автотрасс.

В Твери должны отремонтировать более 61,5 км автодорог – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

На данный момент завершены ремонты на трассах Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (25 км), Торжок - Осташков (5 км), Осташков - СелижаровоРжев (28,4 км) и «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино (33,3 км). Работы на этих трассах ведутся в несколько этапов, начиная с 2019 года. Планируется, что в итоге эти дороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении.

Скоро должны завершить ремонт автотрассы Красномайский - Фирово. Там уже приведено в порядок 19 км из запланированных на этот год 22 км. В 2018-2019 годах было отремонтировано 34 км.

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское обновлен участок в 10 км. осталось отремонтировать еще столько же. На трассе ДубнаКимрыГорицы обновили уже 16 км из 20 км. За два следующих года эти автодороги также будут полностью отремонтированы.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, приоритет в дорожном ремонте по нацпроекту отдан трассам, обеспечивающим доступность социальной инфраструктуры, ведущим к инвестплощадкам, а также туристическим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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