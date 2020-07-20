В Твери автоугонщик бросил машину на месте ДТП

Автоугонщика задержала полиция Фото: архив "КП"

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение о ДТП на набережной Афанасаия Никитина с участием автомобиля "Фиат Дукато". Неизвестный с места происшествия скрылся, бросив автомобиль.

Полицейские установили, что иномарка принадлежит организации, расположенной на улице Индустриальной. 18 июля ее угнал неизвестный мужчина. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 24-летний ранее неоднократно судимый житель Кувшиновского района. Его удалось задержать.

За неправомерное завладение автомобилем ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.