МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области
В ближайшие часы ожидаются гроза, дождь и сильный ветер
Жителей Тверской области предупредили о дожде и грозеФото: Ольга ТРОФИМОВА
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей, что в ближайшие несколько часов 20 июля на территории региона ожидается ухудшение погоды.
В отдельных районах Верхневолжья пройдут сильные дожди и грозы, ветер при грозе усилится до 12-17 м/с.
При этом днем будет достаточно тепло +19... +24 градуса. Ночью прохладнее +10... +15 градусов.
Жителей и гостей области просят внимательней относиться к собственной безопасности при ухудшении погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU