МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области

20 Июль 2020 2020-07-20T14:57:13+03:00

Жителей Тверской области предупредили о дожде и грозе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ближайшие часы ожидаются гроза, дождь и сильный ветер

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей, что в ближайшие несколько часов 20 июля на территории региона ожидается ухудшение погоды.

В отдельных районах Верхневолжья пройдут сильные дожди и грозы, ветер при грозе усилится до 12-17 м/с.

При этом днем будет достаточно тепло +19... +24 градуса. Ночью прохладнее +10... +15 градусов.

Жителей и гостей области просят внимательней относиться к собственной безопасности при ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU