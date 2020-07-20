2020-07-20T14:57:13+03:00
Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области

В ближайшие часы ожидаются гроза, дождь и сильный ветер
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о дожде и грозеЖителей Тверской области предупредили о дожде и грозеФото: Ольга ТРОФИМОВА
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей, что в ближайшие несколько часов 20 июля на территории региона ожидается ухудшение погоды.

В отдельных районах Верхневолжья пройдут сильные дожди и грозы, ветер при грозе усилится до 12-17 м/с.

При этом днем будет достаточно тепло +19... +24 градуса. Ночью прохладнее +10... +15 градусов.

Жителей и гостей области просят внимательней относиться к собственной безопасности при ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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