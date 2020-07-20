2020-07-20T14:36:26+03:00
Коронавирус Covid-19

У четырех жителей Твери выявили коронавирус 20 июля

Подтверждено 25 новых случаев заболевания в регионе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коронавирусом заразились четыре человека Фото: ПТОВ Твери коронавирусом заразились четыре человека Фото: ПТО
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По данным оперативного штаба, на 20 июля 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4263 человек.

3736 заболевших излечились от инфекции. 116 человек умерли, 434 пациентоа изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1423 (+4 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 369 (+1)

Лихославльский район 238

Калининский район 246.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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