У четырех жителей Твери выявили коронавирус 20 июля
По данным оперативного штаба, на 20 июля 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4263 человек.
3736 заболевших излечились от инфекции. 116 человек умерли, 434 пациентоа изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1423 (+4 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 369 (+1)
Лихославльский район 238
Калининский район 246.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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