Масштабная поисковая экспедиция пройдет в Тверской области

20 Июль 2020 2020-07-20T13:20:48+03:00

За три года проведения поисковой экспедиции быфли найдены и подняты останки 1096 советских солдат и офицеров. Фото: ПТО

Ожидается, что в ней поучаствуют около 500 человек

Изменить размер текста: A A

С 3 по 17 сентября в Тверской области пройдет экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Лагерь разместится на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района. Это одно из мест, где в 1942-1943 годах шли страшные жестокие бои с фашистами.

Ожидается, что в экспедиции примут участие участие около 500 представителей поисковых отрядов из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Ранее в Вахте Памяти Тверской области принимали участие поисковики 27 субъектов Российской Федерации, а также из Латвии, Казахстана, Беларуси и ФРГ.

- Участники экспедиции проводят большую поисковую работу, делятся знаниями и опытом в сфере архивных изысканий, военной археологии и антропологии. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков, – считает губернатор Игорь Руденя.

Поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится с 2016 года.За все время в ней поучаствовали 1740 поисковиков. Ими были подняты останки 1096 павших красноармейцев, установлены имена 82 солдат и офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU