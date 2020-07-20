В небе над Тверью прошли учебно-тренировочные полеты Ан-22
Летчики показали работу во внештатной ситуации
Летчики провели тренировочные полеты на Ан-22 Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"
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В небе над Тверью прошли плановые полеты самого большого в мире турбовинтового самолета Ан-22 "Антей".
Экипаж отработал действия в различных нештатных ситуациях, в том числе полет по заданному маршруту по приборам, посадку с отказавшим двигателем, отсутствием радиосвязи и элементов системы управления.
Видео появилось в группе "Минобороны России" в соцсети.
Полет Ан-22 "Антей" в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU