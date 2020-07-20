В небе над Тверью прошли учебно-тренировочные полеты Ан-22

20 Июль 2020 2020-07-20T13:09:42+03:00

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В небе над Тверью прошли плановые полеты самого большого в мире турбовинтового самолета Ан-22 "Антей".

Экипаж отработал действия в различных нештатных ситуациях, в том числе полет по заданному маршруту по приборам, посадку с отказавшим двигателем, отсутствием радиосвязи и элементов системы управления.

Видео появилось в группе "Минобороны России" в соцсети.

Полет Ан-22 "Антей" в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU