434 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 20 июля, инфекция выявлена у 4288 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3736 человек (0 за сутки).
В настоящее время 434 (+25 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
118 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 20 июля, подтверждено 5940 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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