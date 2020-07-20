434 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области

20 Июль 2020 2020-07-20T11:16:59+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 20 июля, инфекция выявлена у 4288 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3736 человек (0 за сутки).

В настоящее время 434 (+25 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

118 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 20 июля, подтверждено 5940 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU