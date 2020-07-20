Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в нескольких школах Тверской области

20 Июль 2020 2020-07-20T11:12:21+03:00

На зданиях не оказалось устройств молниезащиты

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Прокуратурой Весьегонского муниципального округа установлено, что здания МБОУ «Кесемская средняя общеобразовательная школа», «Весьегонская средняя общеобразовательная школа», «Большеовсянниковская основная общеобразовательная школа», «Чамеровская средняя общеобразовательная школа» и «Любегощская средняя общеобразовательная школа», а также муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 5», «Детский сад № 7» и Кесемский детский сад не оборудованы устройствами молниезащиты.

- Данный факт нарушает права обучающихся лиц на безопасное пребывание в образовательных организациях, - сообщили в прокуратуре.

Решением суда руководителям необходимо устранить нарушения. Исполнение предписаний контрлирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU