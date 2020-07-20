2020-07-20T09:52:43+03:00
Общество

Вертолетом санавиации доставили в Тверь пациента из Весьегонска

Он проходит лечение в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Весьегонск Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации совершил срочный вылет в Весьегонск Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Вечером, 19 июля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту.

В 22:10 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Весьегонского городского округа. На месте медики приняли решение о транспортировке пациента в Тверь.

В 2:17 20 июля 2020 года пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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