Вертолетом санавиации доставили в Тверь пациента из Весьегонска
Он проходит лечение в ОКБ
Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Весьегонск Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Вечером, 19 июля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту.
В 22:10 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Весьегонского городского округа. На месте медики приняли решение о транспортировке пациента в Тверь.
В 2:17 20 июля 2020 года пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU