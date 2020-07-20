2020-07-20T09:27:09+03:00
Происшествия

На автодороге Тверь-Ржев столкнулись три автомобиля

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал один из водителейВ ДТП пострадал один из водителейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 19 июля, на 32-м км автодороги Тверь-Ржев в Калининском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 55-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", при обгоне не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 36-летнего мужчины, который двигаясь попутно, тоже начал маневр обгона.

В результате столкновения с "Рено" "Лада наехала на стоящий на встречной обочине "Ниссан", съехала в кювет и врезалась в дерево.

Все участники ДТП - трезвые. Пострадал водитель автомобиля "Лада Ларгус".

ИСТОЧНИК KP.RU

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