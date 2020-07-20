Прохожие спасли мужчину из горящей машины в Твери

20 Июль 2020 2020-07-20T09:09:33+03:00

Иномарка врезалась в забор и загорелась

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ДТП произошло ночью 20 июля, в районе дома №8 по улице Склизкова в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 56-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на забор. В результате ДТП автомобиль загорелся.

Пострадавшего водителя из горящей машины вытащили прохожие, мужчину оттащили подальше от места происшествия. Позже на место приехала полиция, скорая и пожарные.

Автомобиль потушили.

Водитель получил травмы, ему оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU