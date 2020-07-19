День города Твери завершился фейерверком: видео

19 Июль 2020 2020-07-19T23:07:40+03:00

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День города Твери - 2020 завершился фейерверком.

В отличие от всех остальных праздничных мероприятий, прошедших в режиме онлайн, фейерверк был традиционным - в реальном мире и реальном времени.

Первые залпы раздались ровно в 22:00. Фейерверк длился больше шести минут. Посмотреть на него собралось много людей.

На официальная странице администрации Твери в соцсети велась прямая трансляция фейерверка. Те же, кто не смог увидеть его "в живую" и пропустил трансляцию, могут посмотреть фейерверк в честь 885-летия Твери на нашем сайте:

Фейерверк в День города: Твери 885 лет. Видео: администрация Твери..

ИСТОЧНИК KP.RU