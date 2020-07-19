2020-07-19T19:07:56+03:00
Общество

При ремонте набережной Степана Разина в Твери нашли старинные надгробия

Могильные плиты датированы второй половиной XIX или началом XX века
Виктория ТУШКОВА
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Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана ВасильеваМогильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева
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При ремонте тротуара на набережной Степана Разина в Твери были найдены могильные плиты. Всё говорит о том, что надгробия использовались в качестве бордюрного камня, вероятно, в советские годы.

Фотографии могильных плит опубликованы в группе проекта "Тверские своды" в соцсети, автор фотографий - Светлана Васильева.

На паре надгробий можно разобрать даты - одно было установлено в 1882 году, другое - где-то в 1910-х (точную дату разобрать сложно).

Возможно, это надгробия с могил, пострадавших во время масштабного движения по ликвидации кладбищ в СССР, затронувшего и наш город. То, что надгробия потом часто использовались в качестве строительного материала, - известный факт.

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

Могильные плиты XIX-XX веков нашли на набережной Степана Разина. Фото: vk.com/tversvod/Светлана Васильева

ИСТОЧНИК KP.RU

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