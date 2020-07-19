Жители деревни под Тверью подарили любимому почтальону новый велосипед взамен украденного

19 Июль 2020 2020-07-19T16:51:59+03:00

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"Это я почему раньше вредный был? Потому что велосипеда у меня не было. А теперь я сразу добреть начну", - говорил почтальон Печкин. А вот Лидия Константиновна, почтальон, развозящий письма жителям деревень Михайловского сельского поселения, злой никогда не была - жители её любили.

И тем не менее кто-то женщину обидел - украл велосипед, на котором она ездила из Васильевского мха в Михайловское, нагруженная письмами и газетами.

Но эта история не о плохих людях, а, наоборот, о хороших и отзывчивых. Узнав о беде, которая постигла любимого всеми почтальона, местные решили помочь. Объявили сбор в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети - кто сколько может, по сто, по пятьдесят рублей.

За два дня на велосипед для почтальона удалось собрать больше семи тысяч рублей. Участвовали жители деревень Михайловского сельского поселения, скидывались из Васильевского мха (откуда и увели старый велосипед) и даже из Твери.

18 июля у почтового отделения новенький бирюзового цвета велосипед торжественно вручили хозяйке.

- Лидия Константиновна приняла подарок с радостью и сильным волнением. Если честно, мы тут все немного счастливые от этого события. Спасибо вам, люди! - поделились эмоциями в соцсети жители Михайловского.

Кстати, кроме велосипеда на собранные деньги для Лидии Константиновны купили ещё и всякие "полезности": насос, фонари, корзинку, оранжевый светоотражающий жилет. И трос с замком, чтобы никакой злодей, до чужого добра охочий, больше на велосипед не покусился.

Техника опробована успешно. Фото: vk.com/vasilmih

Новенький красавец. Фото: vk.com/vasilmih

ИСТОЧНИК KP.RU