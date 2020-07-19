Депутат гордумы Твери предлагает переименовать Привокзальную площадь

19 Июль 2020 2020-07-19T14:57:43+03:00

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Депутат Тверской городской думы Дмитрий Гуменюк хочет дать Привокзальной площади новое имя - в честь русского национального героя, полководца, князя Александра Невского.

Письмо с соответствующим предложением Гуменюк направил главе города Твери Алексею Огонькову.

Свою идею Дмитрий Гуменюк обосновал тем, что жизнь Александра Невского с тверскими краями переплетена довольно тесно: мать князя родом из Торопца, там же Александо Невский некогда венчался со своей супругой. Михаил Тверской, покровитель нашей земли, приходится Невскому родным племянником. И на "Привокзалке" уже отстроен храм в честь полководца - собор святого Александра Невского.

Депутат считает, что было бы символично переименовать площадь к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.

Письмо Дмитрий Гуменюк выложил в соцсети. Фото: facebook.com/Дмитрий Гуменюк

ИСТОЧНИК KP.RU