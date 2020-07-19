2020-07-19T14:57:43+03:00
Общество

Депутат гордумы Твери предлагает переименовать Привокзальную площадь

Дмитрий Гуменюк хочет назвать площадь именем Александра Невского
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Дмитрий Гуменюк хочет дать Привокзальной площади имя в честь князя Александра Невского.Дмитрий Гуменюк хочет дать Привокзальной площади имя в честь князя Александра Невского.Фото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

Депутат Тверской городской думы Дмитрий Гуменюк хочет дать Привокзальной площади новое имя - в честь русского национального героя, полководца, князя Александра Невского.

Письмо с соответствующим предложением Гуменюк направил главе города Твери Алексею Огонькову.

Свою идею Дмитрий Гуменюк обосновал тем, что жизнь Александра Невского с тверскими краями переплетена довольно тесно: мать князя родом из Торопца, там же Александо Невский некогда венчался со своей супругой. Михаил Тверской, покровитель нашей земли, приходится Невскому родным племянником. И на "Привокзалке" уже отстроен храм в честь полководца - собор святого Александра Невского.

Депутат считает, что было бы символично переименовать площадь к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.

Письмо Дмитрий Гуменюк выложил в соцсети. Фото: facebook.com/Дмитрий Гуменюк

Письмо Дмитрий Гуменюк выложил в соцсети. Фото: facebook.com/Дмитрий Гуменюк

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат гордумы Твери предлагает переименовать Привокзальную площадь
Опубликованы фотографии декораций к сериалу с Хабенским, который снимут в Твери
Депутат Тверской думы вырастил у себя в саду шампиньоны-гиганты
Число заболевших коронавирусом растёт в Твери, Ржеве и ещё нескольких муниципалитетах
В Тверской области за последние сутки от коронавируса никто не выздоровел
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Твери с Днём города
Тверь отмечает самый необычный День города
Ослеплённый солнцем водитель насмерть сбил велосипедиста под Тверью
На месте будущего памятника Андрею Дементьеву в Твери установили закладной камень
Юбилейному "Былинному берегу" быть: фестиваль в Тверской области всё-таки состоится
Мужчина с ребёнком спаслись: подробности пожаров, унёсших жизни четырёх человек в Тверской области
В Твери затопило пристань речного вокзала
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Твери и ещё семи муниципалитетах
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей трёх муниципалитетов с их праздниками
Ещё 47 человек выздоровели от коронавируса в Тверской области