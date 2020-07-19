2020-07-19T12:45:49+03:00
Общество

Депутат Тверской думы вырастил у себя в саду шампиньоны-гиганты

Фотографиями царь-грибов Артур Сычёв поделился на своей страничке в соцсети
Виктория ТУШКОВА
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Не просто шампиньон - царь-гриб! Фото: facebook.com/Артур СычёвНе просто шампиньон - царь-гриб! Фото: facebook.com/Артур Сычёв
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Депутат Тверской гордумы и бывший руководитель МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв вырастил у себя в саду гигантских размеров шампиньоны.

Фотографиями царь-грибов Артур Сычёв поделился на своей страничке в соцсети. Подписал фото скромно: "Шампиньоны в саду". Тем временем некоторые грибы имеют поистине устрашающие размеры: шляпки сантиметров 20 в диаметре, а то и больше.

Гигантский урожай. Фото: facebook.com/Артур Сычёв

Гигантский урожай. Фото: facebook.com/Артур Сычёв

Шампиньон, кстати, гриб очень человеку полезный. В его составе больше двадцати аминокислот, в том числе аргинин и лизин, которые благотворно влияющие на интеллектуальные способности, помогают сохранить память и ясный ум в пожилом возрасте.

Гриб питателен, богат на витамины и при этом низкокалориен - ну просто идеальный диетический продукт. В нём совсем нет жира, минимум углеводов, зато много белка и полезной клетчатки.

Есть исследования, которые говорят, что шампиньоны помогают снизить уровень холестерина, а содержащееся в них железо бывает очень полезно при выпадении волос.

Чудо, а не гриб, согласитесь? Только помните - шампиньоны лучше выращивать самостоятельно, как Артур Сычёв, покупать в магазине или собирать где-то подальше от цивилизации. Грибы, растущие в черте города и у дорог могут быть опасны для здоровья. Они отлично накапливают в себе вредные вещества из окружающей среды.

Вот грибочки в саду... Фото: facebook.com/Артур Сычёв

Вот грибочки в саду... Фото: facebook.com/Артур Сычёв

...а вот и на столе - готовы к готовке. Фото: facebook.com/Артур Сычёв

...а вот и на столе - готовы к готовке. Фото: facebook.com/Артур Сычёв

ИСТОЧНИК KP.RU

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