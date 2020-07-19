Число заболевших коронавирусом растёт в Твери, Ржеве и ещё нескольких муниципалитетах

19 Июль 2020 2020-07-19T11:44:25+03:00

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Обновлена карта коронавируса в Тверской области: новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в Твери и ещё десяти муниципалитетах.

Лидируют по количеству заболевших Тверь (1419 всего, +4 за последние сутки), Кимры (546, 0 за последние сутки), Конаковский район (368, +3).

Всего по данным на 19 июля в регионе зарегистрировано 4263 случая коронавируса (+ 26 за сутки). Выздоровели с начала пандемии 3736 человек, но за последние сутки не выписали никого. На лечении продолжают находиться 411 человек (+ 23 за сутки). Число смертельных исходов - 116 (3 - за последние сутки).

Подробные данные о том, в каких муниципалиетах появились новые случаи коронавирусной инфекции смотрите ниже, под картой.

Графика: ПТО

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ИСТОЧНИК KP.RU