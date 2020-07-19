2020-07-19T11:09:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за последние сутки от коронавируса никто не выздоровел

Под наблюдением врачей находятся 411 человек
Виктория ТУШКОВА
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За последние сутки зарегистрировано 26 новых заболевших.За последние сутки зарегистрировано 26 новых заболевших.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По состоянию на 19 июля в Тверской области выявлено 4263 случая коронавируса COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 26 новых заболевших (такое же количество новых случаев было и сутки назад).

Выздоровели от коронавирусной инфекции с начала пандемии 3736 человек. За последние сутки не выписали никого.

Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 411 больных (+ 23 за сутки).

Число смертельных исходов в Тверской области снова выросло: три смерти от коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки, всего умерли 116 человек.

131876 лабораторных исследований на COVID-19 проведено в подведомственных тверскому региональному управлению Роспотребнадзора лабораториях. За последние сутки сделано 377 анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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