Ослеплённый солнцем водитель насмерть сбил велосипедиста под Тверью

19 Июль 2020 2020-07-19T08:51:29+03:00

На месте смертельного ДТП с велосипедистом. Фото: УГИБДД по Тверской области

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ДТП с трагическим исходом произошло вечером 18 июля в Калининском районе. На шестом километре автомобильной дороги Глазково - Мухино машина, ВАЗ 21099, сбила 58-летнего велосипедиста.

"Девяносто девятая" и велосипедист ехали по дороге в попутном направлении. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, мужчина на велосипеде передвигался по краю автодороги. Машина задела его своей правой частью.

Водитель объяснил, что его ослепило солнце и велосипедиста он просто не увидел.По информации ГИБДД, водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU