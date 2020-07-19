2020-07-19T08:51:29+03:00
Происшествия

Ослеплённый солнцем водитель насмерть сбил велосипедиста под Тверью

Виктория ТУШКОВА
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На месте смертельного ДТП с велосипедистом. Фото: УГИБДД по Тверской областиНа месте смертельного ДТП с велосипедистом. Фото: УГИБДД по Тверской области
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ДТП с трагическим исходом произошло вечером 18 июля в Калининском районе. На шестом километре автомобильной дороги Глазково - Мухино машина, ВАЗ 21099, сбила 58-летнего велосипедиста.

"Девяносто девятая" и велосипедист ехали по дороге в попутном направлении. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, мужчина на велосипеде передвигался по краю автодороги. Машина задела его своей правой частью.

Водитель объяснил, что его ослепило солнце и велосипедиста он просто не увидел.По информации ГИБДД, водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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