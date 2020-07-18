2020-07-18T12:17:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Твери и ещё семи муниципалитетах

Наибольший прирост заболевших - в областной столице
Виктория ТУШКОВА
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Обновлена карта коронавируса в Тверской области.Обновлена карта коронавируса в Тверской области.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Карта распространения коронавируса в Тверской области обновлена данными на 18 июля 2020 года. Самый большой прирост заболевших показала Тверь: +9 за сутки (всего 1415). Новые случаи также зарегистрированы в Ржеве, Калининском, Вышневолоцком, Бологовском, Осташковском, Ржевском и Нелидовском районах (подробную статистику динамики случаев коронавируса в муниципалитетах читайте ниже, под картой).

Всего, напомним, на 18 июля в Тверской области зарегистрировано 4237 случаев COVID-19 (+26 за сутки). Умерли 113 человек (+2 за сутки), выздоровели 3736 человек (+47 за сутки). Под наблюдением остаются 388 человек (-23 за сутки).

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Динамика случаев коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1415 (+9)

Кимры 546

Конаковский район 365

Калининский район 242 (+1)

Лихославльский район 238

Ржев 211 (+5)

Торжок 129

Вышневолоцкий городской округ 126 ( +2)

Максатихинский район 87

Бологовский район 80 (+3)

Кашинский городской округ 69

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 63

Кимрский район 63

Зубцовский район 56

Бежецкий район 50

Осташковский городской округ 45 (+3)

Ржевский район 38 (+2)

Торопецкий район 37

Нелидовский городской округ 35 (+1)

Старицкий район 33

Селижаровский район 27

Торжокский район 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 22

Спировский район 22

Весьегонский муниципальный округ 21

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кувшиновский район 13

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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