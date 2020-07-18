2020-07-18T11:54:34+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей трёх муниципалитетов с их праздниками

Дни муниципалитетов сегодня празднуют в Озёрном, Кесовой Горе и Красном Холме
Виктория ТУШКОВА
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Дни муниципальных образований отмечают ЗАТО Озёрный, Краснохолмский муниципальный округ и Кесовогорский район. Фото: ПТОДни муниципальных образований отмечают ЗАТО Озёрный, Краснохолмский муниципальный округ и Кесовогорский район. Фото: ПТО
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Сегодня, 18 июля, дни муниципальных образований отмечают ЗАТО Озёрный, Краснохолмский муниципальный округ и Кесовогорский район. С праздниками жителей этих территорий поздравил глава региона Игорь Руденя.

Озёрный сегодня празднует ещё и День дивизии: 7-я гвардейская Режицкая краснознамённая ракетная дивизия была основана здесь 60 лет назад.

- Озёрный стал для прославленной дивизии родным домом, - сказал губернатор. - Пусть традиции патриотизма и ответственной службы Отечеству наполняют вас энергией для продолжения системной работы по развитию муниципалитета, повышению качества жизни граждан!

Произнося слова поздравления в адрес жителей Красного Холма, глава региона подчеркнул, что краснохолмская земля на протяжении веков является одним из духовных центров тверского края. По мнению Игоря Рудени, сегодня важно развивать экономику муниципалитета, улучшать социальный климат и обеспечивать людям высокое качество жизни.

Игорь Руденя отметил таланты и трудолюбие кесовогорцев, назвав их район - одним из самых активно развивающихся.

- В районе реализуются проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы, бизнеса, улучшается рекреационный потенциал, - добавил губернатор.

Большинство праздничных мероприятий в Озёрном, Кесовой Горе и Красном холме проходят онлайн - это более разумно в условиях нынешней эпидемиологической обстановки. Но и в таком режиме жители смогут развлечься - для них приготовлены конкурсы, праздничные акции и флешмобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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