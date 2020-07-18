Ещё 47 человек выздоровели от коронавируса в Тверской области
По состоянию на 18 июля в Тверской области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составило 4237 человек.
Под наблюдением медиков продолжают оставаться 388 заражённых (-23 за сутки). Выздоровели за последние сутки 47 человек, всего же болезнь в Тверской области победили 3736 человек.
Скончались по причине коронавируса 113 человек, за последние сутки два новых смертельных исхода.
По информации областного оперативного штаба, за весь период в регионе проведено 131499 лабораторных исследований на COVID-19, за последние сутки – 666.
Лидерами по заболеваемости являются: Тверь (1415 случаев, +9 за сутки), Кимры (546, 0 за сутки), Конаковский район (365, 0 за сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU
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