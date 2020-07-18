В Твери пьяного мужчину сбила машина такси, которую он не запомнил
Серьёзных травм пешеход не получил
Какой марки было сбившее пешехода такси, неизвестно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери у магазина по адресу проспект 50 лет октября, дом 36-а машина сбила пешехода - 31-летнего мужчину. По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавший был пьян.
К счастью, он остался жив и даже серьёзно не пострадал. Медики осмотрели пешехода на месте и диагностировали у него два ушиба - лица и левой руки. В больницу мужчину забирать не стали.
Что касается сбившей его машины, пострадавший помнит немного: утверждает, что это было такси. Какие-то ещё подробности - марку или государственный номер авто - мужчина назвать не смог.
ИСТОЧНИК KP.RU