2020-07-18T09:40:09+03:00
Происшествия

В Твери пьяного мужчину сбила машина такси, которую он не запомнил

Серьёзных травм пешеход не получил
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Какой марки было сбившее пешехода такси, неизвестно.Какой марки было сбившее пешехода такси, неизвестно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Твери у магазина по адресу проспект 50 лет октября, дом 36-а машина сбила пешехода - 31-летнего мужчину. По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавший был пьян.

К счастью, он остался жив и даже серьёзно не пострадал. Медики осмотрели пешехода на месте и диагностировали у него два ушиба - лица и левой руки. В больницу мужчину забирать не стали.

Что касается сбившей его машины, пострадавший помнит немного: утверждает, что это было такси. Какие-то ещё подробности - марку или государственный номер авто - мужчина назвать не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина с ребёнком спаслись: подробности пожаров, унёсших жизни четырёх человек в Тверской области
В Твери затопило пристань речного вокзала
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Твери и ещё семи муниципалитетах
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей трёх муниципалитетов с их праздниками
Ещё 47 человек выздоровели от коронавируса в Тверской области
Мужчина и женщина сгорели в деревянном доме в Тверской области
Тела двух мужчин обнаружены после пожара в пятиэтажке в Ржеве Тверской области
В Твери пьяного мужчину сбила машина такси, которую он не запомнил
"Транспорт Верхневолжья" будет возить пассажиров Ржева и Старицы
В 22 муниципалитетах Тверской области завершены работы по восстановлению воинских захоронений
Молодой мопедист тяжело пострадал в ДТП с легковушкой в Тверской области
На 12,6 тыс. гектар расширят лесной фонд в Тверской области
В Твери на месте будущего памятника Андрею Дементьеву установят закладной камень
Река Обша затопила город Белый в Тверской области
Тверскому Ботаническому саду требуются помощники
В Тверской области пятилетний мальчик на самокате попал под машину
На Петербургском шоссе в Твери начался ремонт дороги
В Твери затопило ландшафтный парк "Тьмака"
В Тверской области осудили двух наркоторговцев
В Тверской области состоялся рейд по проверке автобусов
"ПАТП-1" в Твери передали области вместе с землями и долгами
Арбузы и дыни не прошли фитосанитарный контроль в Тверской области
Памятник поэту Андрею Дементьеву установят на набережной в Твери
У шести жителей Твери выявили коронавирус 17 июля
Контрафактной обувью торговали в магазине Осташкова Тверской области