Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Твери 15 июля
По данным оперативного штаба, на 15 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4153.
3544 заболевших излечились от инфекции. 105 человек умерли, 504 пациента остаются под наблюдением медиков.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1390 (+6 за сутки)
Кимры 545
Конаковский район 364
Лихославльский район 238
Калининский район 239 (+1).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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