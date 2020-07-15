Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Твери 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T12:36:49+03:00

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По данным оперативного штаба, на 15 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4153.

3544 заболевших излечились от инфекции. 105 человек умерли, 504 пациента остаются под наблюдением медиков.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1390 (+6 за сутки)

Кимры 545

Конаковский район 364

Лихославльский район 238

Калининский район 239 (+1).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU