В Тверской области разрешили концерты, матчи и аттракционы
В Тверской области с 15 июля снимается еще ряд ограничений, установленных в связи с пандемией. Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об этом.
Согласно ему с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставочные и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Также снят запрет на проведение массовых соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на половину.
Разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом.
Также разрешены автобусные экскурсии. Музеи могут работать в штатном режиме без ограничения количества посетителей, но при этом с соблюдением социальной дистанции.
При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные клиники.
Официально разрешено возобновить Вахты памяти - полевые поисковые работы.
Кроме того, с 1 августа разрешено открыться кинотеатрам и театрам. Но есть условие: заполняемость не должна превышать 50%, посетителей необходимо рассаживать с интервалом не менее чем через одно зрительское место.
Игорь Руденя подписал очередное постановление о снятии ограничений в регионе. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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