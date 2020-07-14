2020-07-14T22:56:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области разрешили концерты, матчи и аттракционы

Алексей АНДРЕЕВ
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В Тверской области разрешают проводить концерты, но все же не такие массовые, как раньше.В Тверской области разрешают проводить концерты, но все же не такие массовые, как раньше.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области с 15 июля снимается еще ряд ограничений, установленных в связи с пандемией. Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об этом.

Согласно ему с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставочные и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Также снят запрет на проведение массовых соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на половину.

Разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом.

Также разрешены автобусные экскурсии. Музеи могут работать в штатном режиме без ограничения количества посетителей, но при этом с соблюдением социальной дистанции.

При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные клиники.

Официально разрешено возобновить Вахты памяти - полевые поисковые работы.

Кроме того, с 1 августа разрешено открыться кинотеатрам и театрам. Но есть условие: заполняемость не должна превышать 50%, посетителей необходимо рассаживать с интервалом не менее чем через одно зрительское место.

Игорь Руденя подписал очередное постановление о снятии ограничений в регионе. Фото: ПТО

Игорь Руденя подписал очередное постановление о снятии ограничений в регионе. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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