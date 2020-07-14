Новый вокзал построят в Твери на базе железнодорожной станции

14 Июль 2020 2020-07-14T21:35:37+03:00

Проект обсудили сегодня в областном правительстве

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14 июля губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное проекту создания нового транспортно-пересадочного комплекса на базе железнодорожной станции Твери.

По словам Игоря Рудени, итогом реализации проекта должно стать новое здание вокзала, пешеходный мост через шпалы с выходами на платформы, на автостоянку и близлежащий посёлок Лоцманенко.

Как подчеркнул губернатор, исторический «островной» Николаевский вокзал, созданный в XIX веке, ни в коем случае не будет снесен. Он станет достопримечательностью нового комплекса.

На площади у вокзала планируется сформировать эффективную и безопасную схему движения. Предусмотрено обустройство парковок, в том числе для такси и автобусов, создание зеленой зоны.

В воплощении проекта в жизнь готово участвовать ОАО «РЖД».

ВАЖНО

Министерством транспорта Тверской области подготовлен проект соглашения о создании транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции Тверь. Его сторонами определены правительство Тверской области, администрация Твери, ОАО «Российские железные дороги» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

ИСТОЧНИК KP.RU