2020-07-14T21:20:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области пошедшим навстречу бизнесу арендодателям возместят часть потерь

Такое решение принято на заседании областного правительства
Александр ЖМУЛИН
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Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м.Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м.Фото: Виктория ТУШКОВА
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На заседании областного правительства 14 июля решено отказать поддержку арендодателям крупных торговых центров, которые в связи с введенными из-за коронавируса снизили для предпринимателей стоимость аренды во втором квартале этого года.

Губернатор Игорь Руденя сказал, что будет возмещена часть потерь девяти организаций, которые являются плательщиками налога на имущество.

Им компенсируют 25% заплаченных ими налогов по итогам 2019 года. Но владельцы торговых комплексов должны представить подтверждение того, что снизили или отменили платежи своим арендаторам – представителям малого и среднего бизнеса.

Всего на компенсацию направят 21 млн рублей.

Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м. И только те, кто снизил арендную плату не менее чем для 50% от общего числа арендаторов ТЦ, причем во 2 квартале снижение платы должно составлять более 50%.

Графика ПТО

Графика ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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