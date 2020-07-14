Два человека пострадали в ДТП на улице Фрунзе в Твери
Угрозы жизни нет
В ДТП пострадали двоеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 14 июля, в районе дома №39 по улице Фрунзе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей.
Водитель на автомобиле "Рено" остановился для поворота налево, сзади за ним остановился водитель на "Митсубиси", в них въехал "Фольксваген".
В результате ДТП пострадали водители "Рено" и "Митсубиси". Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения ни у кого нет.
ИСТОЧНИК KP.RU