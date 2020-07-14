Два человека пострадали в ДТП на улице Фрунзе в Твери

14 Июль 2020 2020-07-14T19:49:44+03:00

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Авария произошла днем, 14 июля, в районе дома №39 по улице Фрунзе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей.

Водитель на автомобиле "Рено" остановился для поворота налево, сзади за ним остановился водитель на "Митсубиси", в них въехал "Фольксваген".

В результате ДТП пострадали водители "Рено" и "Митсубиси". Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения ни у кого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU