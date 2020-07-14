В трех городах Тверской области обновят водозабор и очистные сооружения
На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей обсудили финансирование предстоящей реконструкции.
В Ржеве в 2020-2022 годах запланирована реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая городскую систему подготовки питьевой воды. На это выделят более 1 млрд рублей областных и федеральных средств.
В селе Городня Конаковского района и городе Торжке в 2020-2021 годах будут обновлять канализационные очистные сооружения. Причем в первом случае реконструкцию проведут при бюджетной поддержке Москвы. От Городни до поселка Радченко к тому же будут построена водонапорная линия, то есть трубопровод, идущий от насосной станции к водонапорным резервуарам.
В работы в Конаковском районе вложат 224,2 млн рублей. В Торжке - 359,5 млн.
Запланированные реконструкции - это часть масштабной работы по обновлению систем водоснабжения и водоочистки в регионе. Все это входит в нацпроект "Экология".
- Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех работ, – считает Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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