В трех городах Тверской области обновят водозабор и очистные сооружения

14 Июль 2020 2020-07-14T19:35:58+03:00

До 2024 года в регионе по нацпроекту запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах, а также 18 объектов питьевого водоснабжения. Фото: ПТО

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На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей обсудили финансирование предстоящей реконструкции.

В Ржеве в 2020-2022 годах запланирована реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая городскую систему подготовки питьевой воды. На это выделят более 1 млрд рублей областных и федеральных средств.

В селе Городня Конаковского района и городе Торжке в 2020-2021 годах будут обновлять канализационные очистные сооружения. Причем в первом случае реконструкцию проведут при бюджетной поддержке Москвы. От Городни до поселка Радченко к тому же будут построена водонапорная линия, то есть трубопровод, идущий от насосной станции к водонапорным резервуарам.

В работы в Конаковском районе вложат 224,2 млн рублей. В Торжке - 359,5 млн.

Запланированные реконструкции - это часть масштабной работы по обновлению систем водоснабжения и водоочистки в регионе. Все это входит в нацпроект "Экология".

- Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех работ, – считает Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU