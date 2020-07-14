Напоив приятеля, житель Твери украл у него юбилейные монеты, валюту и "ювелирку"

14 Июль 2020 2020-07-14T18:02:28+03:00

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О пропаже ювелирных украшений, юбилейных монет и иностранной валюты в полицию сообщил 39-летний житель Заволжского района Твери.

Похищены ценности были, что называется "путём свободного доступа": квартиру никто не взламывал и тайно туда не поникал. Вора в дом привёл сам пострадавший.

Как установили в полиции, злоумышленник был знаком с заявителем. В день кражи они как раз выпивали у пострадавшего дома. Когда хозяин уснул, его нечистый на руку приятель вынес из квартиры ценные вещи.

Подохреваемый задержан, это житель Пролетарского района 1990 года рождения. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.

Фигурант был задержан и доставлен в отделение. К сожалению, похищенное он уже успел куда-то сбыть.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU