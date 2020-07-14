С территории мотеля в Тверской области мужчина украл строительный вагончик

14 Июль 2020 2020-07-14T17:04:59+03:00

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В Тверской области полицейские задержали 57-летнего жителя Андреаполя, подозреваемого в хищении строительного вагончика.

Установлено, что злоумышленник с территории мотеля, расположенного на трассе М-9, воспользовавшись отсутствием собственников, похитил вагончик. Строение он погрузил в грузовой автомобиль и скрылся с места происшествия. Ущерб составил 40 000 рублей.

При транспортировке похищенного, злоумышленник был замечен собственником вагончика, который вызвал полицию.

Подозреваемый был задержан. Мужчина пояснил, что похищенное хотел использовать в личных нуждах.

За кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU