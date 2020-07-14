С территории мотеля в Тверской области мужчина украл строительный вагончик
В Тверской области полицейские задержали 57-летнего жителя Андреаполя, подозреваемого в хищении строительного вагончика.
Установлено, что злоумышленник с территории мотеля, расположенного на трассе М-9, воспользовавшись отсутствием собственников, похитил вагончик. Строение он погрузил в грузовой автомобиль и скрылся с места происшествия. Ущерб составил 40 000 рублей.
При транспортировке похищенного, злоумышленник был замечен собственником вагончика, который вызвал полицию.
Подозреваемый был задержан. Мужчина пояснил, что похищенное хотел использовать в личных нуждах.
За кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU