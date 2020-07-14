14 Июль 2020 2020-07-14T16:06:57+03:00

В Тверской области врача-гинеколога осудили за подложную справку о беременности Фото: арив "КП"

Ей придется заплатить штраф в 150 тысяч рублей

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Перед судом предстала заведующая родильным отделением Осташковской ЦРБ. Женщину обвинили в служебном подлоге.

Судом установлено, что в 2016 году житель поселка Рогожа Осташковского городского округа с целью получения гражданства Российской Федерации его родственником - жителя и гражданина республики Азербайджан, нашел ему фиктивную невесту.

Чтобы ускорить процедуру заключения фиктивного брака, мужчина договорился со знакомым врачом-акушером-гинекологом женской консультации Осташковской ЦРБ о выдаче справки о беременности невесты.

Предполагаемой невесте установили "беременность" сроком 15 недель.

- Справка была представлена в отдел ЗАГС и способствовала заключению фиктивного брака, - сообщили в пресс-службе суда.

В суде свою вину врач не признала.

Судом заведующая отделением признана виновной. Ей назначен штраф в 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU