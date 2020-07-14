В Тверской области врача-гинеколога осудили за подложную справку о беременности
Перед судом предстала заведующая родильным отделением Осташковской ЦРБ. Женщину обвинили в служебном подлоге.
Судом установлено, что в 2016 году житель поселка Рогожа Осташковского городского округа с целью получения гражданства Российской Федерации его родственником - жителя и гражданина республики Азербайджан, нашел ему фиктивную невесту.
Чтобы ускорить процедуру заключения фиктивного брака, мужчина договорился со знакомым врачом-акушером-гинекологом женской консультации Осташковской ЦРБ о выдаче справки о беременности невесты.
Предполагаемой невесте установили "беременность" сроком 15 недель.
- Справка была представлена в отдел ЗАГС и способствовала заключению фиктивного брака, - сообщили в пресс-службе суда.
В суде свою вину врач не признала.
Судом заведующая отделением признана виновной. Ей назначен штраф в 150 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU