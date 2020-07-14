В парках и скверах Твери косят траву и высаживают цветники
Вдоль городских улиц, а также в парках и скверах Твери работники МУП "ЖЭК" и МБУ "Зеленстрой" продолжают косить траву.
За неделю силами двух организаций скошено более 240 тысяч квадратных метров общей площади.
В частности, МУП "ЖЭК" за прошедшую неделю скосили более 140 тысяч кв.м. травы на 15 объектах: Волоколамском и Петербургском шоссе, бульварах Гусева и Профсоюзов, улицах Бебеля, Брагина, Ефимова, Каменнодробильной, Королёва, Лермонтова, Машинистов, Можайского, Псковской, Учительской, а также Беляковском переулке.
МБУ "Зеленстрой" за неделю привели в порядок 102 тысяч кв.метров в скверах в микрорайоне "Южный", на Комсомольской площади, улице Евгения Пичугина, проспектах Волоколамском и Калинина, в сквере Гумилёва, пойме реки Тьмаки, набережных Михаила Тверского и Степана Разина.
В сквере на бульваре Цанова был васажен новый цветник, проведена подготовка к высадке цветников на улицах Московской и Евгения Пичугина.
ИСТОЧНИК KP.RU