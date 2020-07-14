В парках и скверах Твери косят траву и высаживают цветники

14 Июль 2020 2020-07-14T15:34:55+03:00

В Твери за неделю окосили территорию в 240 тысяч квадратных метров Фото: администрация Твери

В городе продолжаются сезонные работы по благоустройству

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Вдоль городских улиц, а также в парках и скверах Твери работники МУП "ЖЭК" и МБУ "Зеленстрой" продолжают косить траву.

За неделю силами двух организаций скошено более 240 тысяч квадратных метров общей площади.

В частности, МУП "ЖЭК" за прошедшую неделю скосили более 140 тысяч кв.м. травы на 15 объектах: Волоколамском и Петербургском шоссе, бульварах Гусева и Профсоюзов, улицах Бебеля, Брагина, Ефимова, Каменнодробильной, Королёва, Лермонтова, Машинистов, Можайского, Псковской, Учительской, а также Беляковском переулке.

МБУ "Зеленстрой" за неделю привели в порядок 102 тысяч кв.метров в скверах в микрорайоне "Южный", на Комсомольской площади, улице Евгения Пичугина, проспектах Волоколамском и Калинина, в сквере Гумилёва, пойме реки Тьмаки, набережных Михаила Тверского и Степана Разина.

В сквере на бульваре Цанова был васажен новый цветник, проведена подготовка к высадке цветников на улицах Московской и Евгения Пичугина.

ИСТОЧНИК KP.RU