Двое мужчин погибли при чистке колодца в Тверской области
ЧП произошло вечером, 11 июля, в деревне Никола Рожок Осташковского городского округа. Сообщение о случившемся поступило в СУ СК РФ по Тверской области.
Установлено, что двое мужчин чистили колодец. В ходе работ канатная лестница оборвалась, один из рабочих упал на дно колодца. Услышав громкий звук внутри колодца, другой мужчина начал спускаться по канатной лестнице и тоже упал. Оба погибли на месте происшествия.
- Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU