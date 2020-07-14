Двое мужчин погибли при чистке колодца в Тверской области

14 Июль 2020 2020-07-14T14:54:32+03:00

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ЧП произошло вечером, 11 июля, в деревне Никола Рожок Осташковского городского округа. Сообщение о случившемся поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

Установлено, что двое мужчин чистили колодец. В ходе работ канатная лестница оборвалась, один из рабочих упал на дно колодца. Услышав громкий звук внутри колодца, другой мужчина начал спускаться по канатной лестнице и тоже упал. Оба погибли на месте происшествия.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU