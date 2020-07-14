2020-07-14T14:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

У восьми жителей Твери 14 июля выявили коронавирус

Всего за сутки в регионе заразились 29 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коронавирус выявили у 1384 человек Фото: ПТОВ Твери коронавирус выявили у 1384 человек Фото: ПТО
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По данным оперативного штаба, на 14 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4124.

3442 заболевших излечились от инфекции. 103 человека умерли, 579 пациентов остаются под наблюдением медиков.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1384 (+8 за сутки)

Кимры 545

Конаковский район 364 (+5)

Лихославльский район 238

Калининский район 238.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика : ПТО

Графика : ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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