14 Июль 2020 2020-07-14T14:10:48+03:00

У восьми жителей Твери 14 июля выявили коронавирус Всего за сутки в регионе заразились 29 человек Ольга ТРОФИМОВА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. В Твери коронавирус выявили у 1384 человек Фото: ПТО

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По данным оперативного штаба, на 14 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4124. 3442 заболевших излечились от инфекции. 103 человека умерли, 579 пациентов остаются под наблюдением медиков. Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются: Тверь 1384 (+8 за сутки) Кимры 545 Конаковский район 364 (+5) Лихославльский район 238 Калининский район 238. Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Графика : ПТО ИСТОЧНИК KP.RU