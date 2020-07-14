У восьми жителей Твери 14 июля выявили коронавирус
По данным оперативного штаба, на 14 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4124.
3442 заболевших излечились от инфекции. 103 человека умерли, 579 пациентов остаются под наблюдением медиков.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1384 (+8 за сутки)
Кимры 545
Конаковский район 364 (+5)
Лихославльский район 238
Калининский район 238.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика : ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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