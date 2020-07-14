Дожди и сильный ветер надвигаются на Тверскую область

14 Июль 2020 2020-07-14T13:54:38+03:00

В Тверской области обещают сильный дождь и ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Тверской области вечером 14 июля и в течение дня 15 июля ожидаются дожди и сильный ветер. Усиление северного ветра возможно порывами 13-18 м/с.

О неблагоприятных погодных явлениях жителей предупреждает региональное МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

МЧС напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности и просит без необходимости не выходить из зданий.

При усилении ветра, а также при сильном дожде не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU