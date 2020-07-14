В Тверской области будут судить двух "черных лесорубов"
Перед судом предстанут двое жителей Бологоского района Тверской области - 35 и 49 лет. Мужчин обвиняют в незаконной рубке леса возле деревень Поречье и Михайловское.
Известно, что ранее один из обвиняемых уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Общая сумма ущерба министерству лесного хозяйства Тверской области от действий злоумышленников составила более 4 млн. рублей.
Уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ, с обвинительным заключением прокурора, направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU