В Тверской области будут судить двух "черных лесорубов"

14 Июль 2020 2020-07-14T11:59:31+03:00

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Перед судом предстанут двое жителей Бологоского района Тверской области - 35 и 49 лет. Мужчин обвиняют в незаконной рубке леса возле деревень Поречье и Михайловское.

Известно, что ранее один из обвиняемых уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Общая сумма ущерба министерству лесного хозяйства Тверской области от действий злоумышленников составила более 4 млн. рублей.

Уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ, с обвинительным заключением прокурора, направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU