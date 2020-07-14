В Тверской области после коронавируса выздоровели 3442 человека

14 Июль 2020 2020-07-14T10:43:05+03:00

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В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев. Всего, по данным на 14 июля, инфекция выявлена у 4124 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3442 человека (+141 за минувшие сутки).

В настоящее время 579 (-114 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

103 человека скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 14 июля, подтверждено 6248 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU