2020-07-14T10:43:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса выздоровели 3442 человека

Подтверждено 29 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области подтверждено 29 случаев коронавирусаВ Тверской области подтверждено 29 случаев коронавирусаФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев. Всего, по данным на 14 июля, инфекция выявлена у 4124 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3442 человека (+141 за минувшие сутки).

В настоящее время 579 (-114 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

103 человека скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 14 июля, подтверждено 6248 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое мужчин погибли при чистке колодца в Тверской области
В Тверской области 127 729 человек сдали тесты на коронавирус
У восьми жителей Твери 14 июля выявили коронавирус
Заместитель главного судебного пристава Тверской области проведет выездной прием граждан
Дожди и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
Финалист шоу косплееров Василий Цветков из Твери изготовил пушку для костюма звездного пехотинца
В Твери водитель "Газели" сбил пешехода
В Тверской области будут судить двух "черных лесорубов"
За покушение на убийство водителя маршрутки будут судить жителя Твери
В Тверской области после коронавируса выздоровели 3442 человека
"Дал себе шанс исправиться": парень, плевавший в морду Мансуру, угостил тверского авиамедведя вкусняшками
В Тверской области пожилой мужчина опрокинулся в кювет на иномарке
Виртуальный прием предпринимателей проведет прокурор Тверской области
Житель Тверской области совершил ДТП на угнанной машине
Медики рассказали о состоянии девочки с пулевым ранением в Тверской области
Авария из трех автомобилей произошла на проспекте Калинина в Твери
В Твери водитель прокатил пассажира на крыше авто
В Тверской области обновят 40% ФАПов
В Тверской области разыскивают невысокую молодую блондинку с татуировками
В Твери до сентября облагородят парк «Воксал»
Конкурсы и марафоны Дня города Твери - 2020 уже стартовали