В Тверской области после коронавируса выздоровели 3442 человека
В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев. Всего, по данным на 14 июля, инфекция выявлена у 4124 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3442 человека (+141 за минувшие сутки).
В настоящее время 579 (-114 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
103 человека скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 14 июля, подтверждено 6248 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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