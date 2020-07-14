В Тверской области пожилой мужчина опрокинулся в кювет на иномарке
В результате ДТП он погиб
ДТП произошло в Селижаровском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 13 июля, на 21-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев Селижаровского района Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что 64-летний водитель, управляя автомобилем "Renault Duster", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадавший водитель был доставлен в Селижаровскую ЦРБ, где скончался в приемном покое.
ИСТОЧНИК KP.RU