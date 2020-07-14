Виртуальный прием предпринимателей проведет прокурор Тверской области
Он пройдет совместно с омбудсменом по правам предпринимателей
В прокуратуре состоится виртуальный прием предпринимателей Фото: архив "КП"
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14 июля прокурор Тверской области Сергей Лежников, совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским,проведет онлайн-прием.
С 15:30 до 16:30 предприниматели Верхневолжья по Skype смогут задать вопросы о нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Предварительная запись по телефону: (4822) 50-60-32.
ИСТОЧНИК KP.RU